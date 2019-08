Martifer com lucros de 5,4 milhões

Valor é comparado aos 400 mil euros conseguidos em igual período do ano passado.

O grupo Martifer apresentou um lucro de 5,4 milhões no primeiro semestre deste ano, o que compara com os 400 mil euros apresentados em igual período do ano anterior.

O volume de negócios gerado fora de Portugal e exportações representam mais de 70 % do volume de negócios total do grupo. Já os proveitos operacionais atingiram os 115,6 milhões de euros.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de Oliveira de Frades não explica quais foram os principais fatores que contribuíram para este crescimento tão elevado.

Os proveitos operacionais atingiram os 115,6 milhões de euros, dos quais 69,5 milhões foram na construção metálica, 40,8 na indústria naval e 6,2 na Renewables.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi positivo em 8,2 milhões de euros.