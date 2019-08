"É como um pai para o meu filho". Líder da Team Strada defendido em vídeo por pais de crianças

Hugo Valério Ferreira - mais conhecido por Hugo Strada - tem 36 anos e descreve-se como gestor digital e mentor de um grupo de adolescentes, sendo que lhes vende o sonho de se tornarem influenciadores digitais através da "casa mais louca do país", a Team Strada. No entanto, no passado dia 19 de julho, as suas atitudes começaram a ser escrutinadas pela população portuguesa: foi com o seu grupo de "alunos" ao Curto Circuito, programa da SIC Radical com o objetivo de promover o projeto anteriormente referido e acabou por beijar Douglas, mais conhecido por Dumbo, de apenas 17 anos. Rapidamente, várias vozes insurgiram-se contra o empresário, como o YouTuber João Sousa que revelou estar há muito tempo "para dar 'expose à team strada", porém, a sua agente não o permitiu. Contudo, publicou um vídeo com imagens compiladas de situações que considera "desconfortáveis" e que envolvem crianças menores de idade e o líder da equipa que contava com um canal no YouTube. Sublinhe-se que Sousa já tinha integrado o grupo mas abandonou o mesmo "assim que soube da verdade".

No início de agosto, o homem quebrou o silêncio pela primeira vez através de um direto no Instagram. "Se as pessoas pensam que venho para aqui debater alguma coisa, não o vou fazer. Venho apenas agradecer o apoio que a Team Strada tem recebido" declarou, acrescentando que estava a passar por dias difíceis e que nunca havia imaginado viver tal situação. "Queria agradecer aos pais que também estão do nosso lado. Queria agradecer a todas as pessoas que foram arrastadas para esta polémica de forma ingrata. No meio de tanta coisa má tenho visto um lado positivo em muita gente" esclareceu o alegado abusador sexual, pois é de realçar que o Ministério Público e a Polícia Judiciária começaram a investigar as denúncias apresentadas à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Em causa estavam os supostos comportamentos inadequados de Strada para com menores.

Criticando fortemente a comunicação social, Strada deixou claro, a 6 de agosto, que "não se pode acreditar em tudo que se lê, em tudo que se vê" e prometeu regressar às redes sociais para dar novidades aos seguidores: "Não pensem que eu vou desaparecer porque não" rematou. No final das imagens, avançou: "a verdade vai vir ao de cima". E cumpriu. Na quarta-feira à noite, lançou 'Toda a Verdade', aquele que é descrito como um vídeo promocional de um documentário que está a realizar sobre a polémica em que se viu envolvido. "Como prometido a promo esta aqui para todos!! A Parte 1 ira sair quando atingirmos a meta dos 30K! Espero que tenham gostado mais um vez obrigado por todo o vosso apoio" foi possível ler na descrição do vídeo, divulgado no YouTube.

"É como um pai para o meu filho" disse uma das mães entrevistadas, sendo que outra das progenitoras de um dos elementos da Team Strada adiantou: "E uma coisa que desde o início o Hugo teve foi: ‘meninos, não há deslumbramentos, há terra”, afirma outra das mães ouvidas". Por outro lado, a mãe de Douglas, rapaz mencionado acima, desvalorizou o beijo trocado por este e o adulto e afirmou: "O meu filho cumprimenta-me dando-me beijos", avançando que Hugo colmatou a lacuna emocional que existia na vida do filho: "[o que lhe faltava] era amor, a presença de um pai e hoje meu filho tem, o Hugo é isso para ele” concluiu.

Pelas 10h desta quinta-feira, o vídeo contava com 70 mil visualizações e entretanto foi eliminado.