Vitória SC vence Steaua Bucareste por 1-0

Antes do encontro desta noite, Gigi Becali, presidente do FCSB (Steaua Bucareste) esclareceu que caso o adversário Vitória SC marcasse um golo, "cortava a cabeça" ao mesmo. No entanto, parece que os romenos estão arrependidos na medida em que a equipa portuguesa venceu-os, no Estádio D. Afonso Henriques, por 1-0 com um golo marcado por Tapsoba aos 53 minutos, de grande penalidade. Deste modo, fica assegurado o lugar do clube na fase de grupos na Liga Europa, cujo sorteio decorre esta quinta-feira, às 00h30. Sublinhe-se que a equipa de Ivo Vieira não foi capaz de marcar na primeira parte e somente depois do intervalo se viu o golo em Guimarães.