Polícia colombiana encontra 300kg de marijuana dentro de caixão | VÍDEO

As autoridades colombianas foram surpreendidas quando trabalhavam num posto de fronteira, na via que liga Pamplona a Cúcuta, e interceteram um veículo. Reparando no nervosismo do condutor, enquanto analisavam os seus documentos, os agentes inspecionaram as traseiras do carro funerário da marca Renault e não depararam com um cadáver dentro do caixão: encontraram 514 sacos de marijuana que perfaziam 300kg do estupefaciente. Os contrabandistas esperavam que a substância estivesse a salvo e o comandante da polícia regional, Fabian Ospina, esclareceu: "A apreensão foi efetuada após a inspeção de um carro fúnebre onde viajavam dois caixões".

"Esta detenção é realizada graças à intuição dos profissionais da polícia" adiantou Ospina, citado pelo jornal local La Opinión Cúcuta. Recorde-se que, em 2015, as autoridades da Colômbia apreenderam 130kg de marijuana também num caixão e na mesma região do país. Desta vez, o alegado traficante ficou detido para interrogatório.