Explosão em central elétrica em Águeda faz um ferido grave

Uma explosão numa central elétrica em Segadães, no concelho de Águeda, em Aveiro, fez um ferido grave, esta sexta-feira.

De acordo com declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro foi a explosão de um transformador que originou a situação, citando a TVI24. O homem está a receber cuidados médicos no local.

O alerta foi dado às 09h04 e no local encontram-se 22 operacionais, apoiados por oito viaturas.