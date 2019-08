Internacional

30 de agosto 2019

Bolsonaro fala em "esmola" e acusa os países de estarem a tentar "comprar o Brasil às prestações"

Além de acusar as organizações de não aplicarem as doações na replantação da Amazónia, o Presidente brasileiro voltou a sublinhar que acredita que as organizações estão envolvidas nos incêndios atuais. Bolsonaro diz que depois de ter decidido fazer cortes orçamentais, as ONG's decidiram vingar-se dele e incendiar a floresta tropical.