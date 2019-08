Bolsonaro escolhe português para o cargo de Procurador-Geral da República

Alcides Martins, nasceu em Vale de Cambra no distrito de Aveiro há 70 anos, é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal e vai assumir interinamente o cargo de Procurador-Geral da República do Brasil, que vai ser deixado vago em breve por Raquel Dodge, devido ao fim do mandato.

Por enquanto, o português, atualmente a desempenhar funções como procurador-geral adjunto vai assumir a pasta principal de forma apenas interina e temporária, embora haja vários analistas que acreditam que Alcides Martins será a escolha de Jair Bolsonaro para assumir o cargo de forma permanente.

Esta previsão, segundo a imprensa brasileira, está relacionada com o próprio perfil do português, que consideram ser “ultracatólico, conservador e discreto”, em suma, sublinham os analistas, tudo o que o Presidente do Brasil quer.