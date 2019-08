Altice cria mais de 100 postos de trabalho

A sua grande maioria já se encontra a desempenhar funções ou a receber formação para o trabalho que irá desenvolver. No contact center da Altice Portugal no Funchal trabalham já cerca de 300 pessoas, aos quais se juntam agora mais uma centena de recursos humanos.

Satisfeito com a criação dos postos de trabalho está o presidente da operadora, Alexandre Fonseca, ao garantir que a empresa “tem na Região Autónoma da Madeira, uma parte importante da sua operação de atendimento e serviço ao cliente”.

O responsável acrescentou ainda que “a Altice Portugal tem contribuído para o crescimento e progresso da Região Autónoma da Madeira. A criação destes 100 novos postos de trabalho é mais um passo”.

Também Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira mostrou-se satisfeito com esta parceria: “É, sem dúvida, mais um passo firme desta importantíssima empresa de novas tecnologias, comunicação e conteúdos na Região Autónoma. Juntam-se assim duas opções que me são muito caras: a criação de postos de trabalho e a melhoria das condições ao nível da capacidade de resposta e atendimento de uma empresa que tem mantido com a nossa terra uma importante e forte cooperação e parceria”.