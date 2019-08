Desportivo de referência troca símbolo do Benfica com o do FC Porto na capa

A capa do jornal desportivo L’Equipe, um dos mais conceituados do mundo, foi para as bancas, esta sexta-feira, com um erro grosseiro.

Na lista do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2019/20, o Benfica surge associado ao símbolo do FC Porto, sendo até identificáveis as inicias do nome do clube.

O jornal, fundado em 1946, é um dos desportivos mais importantes da Europa e do mundo, tendo chegado a vender mais de milhão e meio de exemplares no dia após a França ter conquistado o Mundial em 1998.