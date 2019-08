"Donald Trump" faz cumprimento nazi na Eslovénia

Com oito metros de altura e construída em madeira, a estátua da autoria de Tomaz Schlegl tem duas peculiaridades "interessantes". A primeira, que salta mais à vista, é o facto de o Presidente norte-americano estar de braço direito no ar, a imitar o cumprimento de Adolf Hitler.

Na Eslóvénia, o país onde nasceu a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, foi construída uma estátua do Presidente Donald Trump, na localidade de Sela pri Kamniku, considerada invulgar por muitos que já a viram pessoalmente ou a circular pelas redes sociais.

Com oito metros de altura e construída em madeira, a estátua da autoria de Tomaz Schlegl tem duas peculiaridades "interessantes". A primeira e que salta mais à vista, é o facto de o Presidente norte-americano estar de braço direito no ar, a imitar o cumprimento do ditador Adolf Hitler.

O segundo, é que a construção do autor da obra permite mudar as feições de Trump, de amigável a chateado, o que representa as mudanças de humor e a "hipocrisia" que o artista associa aos populistas. "É muito amigável durante a semana e muito assustador ao fim de semana", diz em tom de gozo.

A obra tem como objetivo enviar uma mensagem: os populismos têm de acabar. Daí, a estátua ter um tempo de vida - curto - definido. Dia 31 de outubro "Donald Trump" será incendiado. "Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial o populismo está a prevalecer. Olhe-se para [Boris] Johnson, Trump, o nosso Presidente ou Órban [líder húngaro]. Onde vai este mundo parar?", disse o artista à AFP.

A população de Sela pri Kamniku e por quem lá passa tem reagido à construção. Alguns mostram-se a favor da mensagem de Schlegl, outros apelidam a estátua "um desperdicío de madeira". Segundo o Huffington Post, um agricultor já chegou mesmo a tentar atropelar a estátua de Donald Trump.