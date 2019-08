Como fica Jennifer Lopez sem maquilhagem?

Jennifer Lopez é daquelas mulheres de quem não se pode dizer que descura os seus looks.

Da maquilhagem à roupa a cantora e atriz está sempre arranjada, goste-se ou não do estilo.

No entanto, de vez em quando, em situações mais privadas Jennifer Lopez gosta de andar mais natural, em especial quando está em família.

Foi o que aconteceu nestas imagens em que está com a filha na piscina e surge sem qualquer maquilhagem. A gravação faz parte do vídeo promocional da digressão It's My Birthday Party, publicado no canal de YouTube de Jennifer Lopez.