Namorada de Ângelo Rodrigues reage a doença de ator

A mulher que desde maio é apontada como namorada de Ângelo Rodrigues, embora a relação nunca tenha sido assumida oficialmente, publicou um post no Instagram, que será uma reação ao estado de saúde do ator, que embora continue a ser grave tem apresentado melhoras.

"A esperança é a única coisa mais forte do que o medo", escreveu nas Instastories a personal trainer Carolina Fernandes, com quem Ângelo Rodrigues foi visto aos beijos na praia em maio, altura em que começaram a apontá-la como namorada do ator.

Carolina Fernandes tem sido presença constante, segundo o Correio da Manhã, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde Ângelo Rodrigues está internado há vários dias, encontrando-se atualmente em coma induzido.