IPMA prevê temperaturas de 40 graus para sábado

As temperaturas podem chegar, em algumas zonas do país, aos 40 graus no próximo mês. A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê igualmente que, no segundo dia de setembro, as temperaturas máximas subam de forma significativa. Na maioria das localidades, registar-se-ão valores acima dos 30 graus, porém, no Alentejo, a temperatura vai variar entre os 35 e os 40 graus. Lisboa deverá atingir os 36ºC tal como algumas localidades do Porto. Em Santarém, as máximas podem chegar aos 40ºC a meio da semana. Assim, podem esperar-se temperaturas acima da média do que se costuma registar por esta época. Por outro lado, na Madeira, existirão zonas com precipitação e temperaturas amenas entre os 17 e os 27 graus.

No entanto, já neste fim de semana, poderá registar-se uma "ligeira descida nas temperaturas mínimas de dois a três graus" e aumento do vento um pouco por todo o país antes da subida dos termómetros. Contudo, as máximas oscilarão entre os 20 e os 30 graus no litoral e poderão chegar aos 35ºC no interior. De acordo com o IPMA, o combate aos incêndios será mais complicado devido ao tempo quente e seco. Aliás, o instituto emitiu o alerta de risco máximo de incêndio para dezassete concelhos de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), Proença-a-Nova (Castelo Branco), Gavião (Portalegre), Abrantes, Mação e Sardoal (Santarém), Sabugal, Guarda, Celorico da Beira, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda).