Julgamento de cinco homens suspeitos da organização do 11 de setembro começa em 2021

Cinco homens suspeitos de terem arquitetado o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, nos EUA, começarão a ser julgados a 11 de janeiro de 2021. A notícia foi avançada, esta sexta-feira, pelo jornal The New York Times que recordou que, entre os alegados criminosos, encontra-se Khalid Shaikh Mohammed - militante islâmico paquistanês de 55 anos, detido em 2003 e preso no campo de detenção da Baía de Guantánamo - em Cuba - desde 2006 sendo que, no Relatório da Comissão do 11 de setembro, é possível ler que se trata do "principal arquiteto" da tragédia.

O juiz Shane Cohen, da Força Aérea, decidiu a data "em que o júri militar será selecionado numa base localizada em Cuba, de acordo com uma ordem que inclui um calendário para o início do processo judicial em janeiro de 2021" como é possível ler no artigo do órgão de informação anteriormente referido. Sabe-se que o calendário do juiz militar define o dia 1 de outubro como o prazo final para os procuradores entregarem informações aos advogados de defesa.