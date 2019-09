Aldeia da Sertã suspira de alívio

Desde os incêndios de outubro de 2017 que a aldeia de Marinha do Vale Carvalho, em Troviscal, no concelho da Sertã se encontrava sem telecomunicações. As reivindicações foram muitas – tanto por parte dos autarcas locais como dos 26 habitantes da aldeia – e a Altice prometeu colocar um ponto final no problema.

A reunião decorreu em junho e, dois meses depois, a operadora volta, este sábado, àquela aldeia do interior do país para inaugurar o projeto de infraestrutura de fibra ótica de última geração.

Segundo a operadora, as 12 famílias de Marinha do Vale Carvalho passam agora a receber qualidade e os serviços de fibra ótica de última geração, «tendo um alcance real irreversível e de valor inestimável para a vida quotidiana, para a igualdade de oportunidades».

A inauguração vai decorrer pelas 15h30, no largo da Junta de Freguesia do Troviscal e vai contar com a presença – além das entidades responsáveis – de António Sala, figura carismática da rádio e da televisão em Portugal. Com este convite, a Altice pretende mostrar a António Sala «uma das várias povoações onde antigamente só a radio chegava e só esta demonstrava presença perante a população».

‘É um grande alívio’

O SOL falou com o presidente da Câmara Municipal da Sertã, José Farinha Nunes, no final da reunião do passado mês de junho, com o autarca a garantir que o encontro tinha sido proveitoso. Agora, o presidente mostra-se aliviado por finalmente ver o problema resolvido. «Estamos muito satisfeitos com o desfecho desta situação. A falta de comunicações na Marinha Vale de Carvalho foi um problema que se arrastou pelo tempo». José Farinha Nunes deixou ainda alguns elogios à Altice: «Não fosse a Altice Portugal, ainda estaríamos sem acesso a comunicações e tecnologia nesta aldeia. Este é um grande alívio para toda esta população que finalmente ao fim de dois anos, viu a situação resolvida. Foram meses a fio de aflição e desconsolo», confessou.

Uma satisfação que é partilhada pelo presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, Manuel Nogueira Figueiredo: «A proposta apresentada pela Altice Portugal foi de encontro às necessidades, expectativas e anseios da população da aldeia Marinha do Vale do Carvalho e, como tal, não poderíamos estar mais satisfeitos». O responsável garante ainda que o esforço da Altice veio «devolver a paz» à aldeia.

Também Luís Alveirinho, CTO da Altice Portugal, destaca o empenho dos técnicos, especialistas e operacionais da empresa envolvidos no projeto «para que esta população pudesse ter acesso a comunicação e tecnologia o mais rápido possível».

Ataques

No entanto, Luís Alveirinhotece duras críticas à atuação da Anacom e do prestador universal de rede fixa – que à data era a NOS – que, no seu entender, «deviam ter assegurado todos os serviços de rede necessários à segurança das populações, e não o fizeram», sendo a Altice «a última esperança destes habitantes». Em junho, o SOL questionou a Anacom sobre esta acusação. O regulador garantiu que «a Altice foi o operador com o maior número de clientes afetados e que demorou mais tempo a repor as ligações».

Passagem pela Feira de São Mateus

Do Troviscal, a Altice segue para a Feira de São Mateus, em Viseu, onde fará, em conjunto com a autarquia e a Viseu Marca, um balanço da parceria entre as três entidades. Recorde-se que a Altice Portugal assegura o fornecimento exclusivo de internet Wi-Fi em todo o recinto, interior e exterior.

Aproveitando a ida a Viseu, a operadora leva consigo a Tour Fundação Altice, que estará entre hoje e amanhã na Avenida Europa. Este é um projeto da Fundação Altice que procura sensibilizar, educar e formar a comunidade através de programas e outras atividades pedagógicas.