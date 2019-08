Mulher deixada sozinha em cela de prisão a dar à luz | VÍDEO

Diana Sanchez terá dito aos guardas prisionais que estava a entrar em trabalho de parto, depois de as suas águas terem rebentado, no entanto, estes não se importaram com a situação e a reclusa esteve seis horas em trabalho de parto na sua cela.

A prisão de Denver County e os guardas prisionais da instituição, no estado norte-americano do Colorado, estão a ser processados por terem deixado uma reclusa dar à luz sozinha, na sua cela.

O caso remota a agosto do ano passado. As imagens de videovigilância comprovam a situação e mostram a mulher com muitas dores e a pedir ajuda.Depois de muito esforço por parte de Diana, o bebé acabou por nascer. Momentos depois, um enfermeiro que alegadamente assitiu a todo o processo fora da cela, entra para levar o bebé, segundo o jornal Metro.

Momentos depois, um enfermeiro, que terá alegadamente assistido a toda a situação pela parte exterior da cela, entra para recolher a criança, que estará bem de saúde, segundo o jorna lMetro.

"Não providenciar qualquer cuidado a uma mulher em trabalho de parto e permitir que uma criança nasça, sem qualquer assistência, numa cela suja, é desumano", defende o advogado de Diana.

A instituição prisional está a investigar o caso e, acrescentou às suas regras de conduta a obrigação de chamar uma ambulância, sempre que uma mulher entra em trabalho de parto, na prisão