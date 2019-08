Três cães encontrados mortos em canil em Bragança

A GNR também encontrou um cão com sinais visíveis de maus tratos, estando subnutrido e desidratado, que já está a receber tratamento e cuidados veterinários.

Três cães foram encontrados mortos e um com "sinais visíveis de maus tratos” num canil, em Bragança, esta sexta-feira. As autoridades de Vinhais já participaram o caso ao tribunal e identificaram o dono do espaço.

Segundo o comunicado da GNR, já existiam suspeitas de maus tratos naquele canil e a Autoridade Sanitária Veterinária Municipal solicitou o apoio das autoridades,

No local encontraram "três cães já cadáveres e um outro com sinais visíveis de maus tratos, estando subnutrido e desidratado”, pode-se ler no documento. O animal já está a receber tratamento e cuidados veterinários.