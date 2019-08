Uma jornada à portuguesa

O duelo mais português da Premier League está à porta: acontece este domingo, com a deslocação do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a Goodison Park, morada do Everton, de Marco Silva. O encontro, referente à jornada quatro da Liga inglesa, acontece numa altura em que os wolves, a equipa mais portuguesa de Inglaterra (com sete portugueses no plantel), procuram a primeira vitória na prova de 2019/20. Já os toffees, de André Gomes, somam atualmente uma vitória (ante o Watford, ex-equipa do técnico luso), além de um empate e uma derrota.

Em 2018/19, os lobos empataram a duas bolas na receção ao Everton, à data na primeira jornada da Liga, vencendo depois, na visita ao terreno dos toffees, por 3-1, na ronda 25. Na época anterior, os wolves conquistaram, recorde-se, o rótulo de equipa sensação após terminarem no sétimo lugar, precisamente à frente do emblema de Liverpool.

Em França, destaque para a deslocação do Lille ao reduto do Reims, que deverá marcar a estreia oficial de Renato Sanches na Ligue 1. Enquanto em Itália o jogo principal do cartaz é o Juventus-Nápoles, uma vez que os azzurri têm sido a principal ameaça à hegemonia do emblema de Turim.