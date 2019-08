Anthoine Hubert morre aos 22 anos durante prova na Bélgica | VÍDEO

O atleta francês saiu da pista depois de o Raidilllon ter subido e acabou por bater nas barreiras do lado direito da pista com muita força, voltando assim à pista e batendo de frente com o carro do piloto Juan Manuel Correa violentamente.

O jovem automobilista Anthoine Hubert, campeão da GP3 series no ano passado, morreu este sábado depois de ter sofrido um acidente grave no Grande Prémio da Bélgica em Formula 2. O atleta francês saiu da pista e acabou por bater nas barreiras do lado direito da pista com muita força, voltando assim à pista e batendo de frente com o carro do piloto Juan Manuel Correa violentamente.

Segundo comunicado da Federação Internacional de Automobilismo, Hubert chegou a ser removido de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.Hubert foi dado como morto, uma hora após o acidente. Juan Manuel Correa, um dos pilotos envolvido no acidente, foi hospitalizado mas encontra-se estável.

A prova acabou por ser cancelada depois do sucedido. Hubert era considerado um dos melhores profissionais do automobilismo mundial e fazia parte da academia de pilotos da Renault. Este ano já tinha vencido duas provas na F2.