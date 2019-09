Domingo de calor. Termómetros vão chegar aos 36 graus

Este domingo é marcado por uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros vão chegar aos 36 graus.

O IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até meio da manhã. É ainda esperado vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h, no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde. Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.



Em Évora os termómetros vão chegar aos 36 graus e em Beja e Portalegre aos 35 graus. Aveiro é o distrito onde a temperatura máxima vai atingir o menor valor, com 24 graus.

A temperatura mínima vai variar entre os 21 graus, em Faro, e os 13 graus, em Coimbra.

Este domingo, o IPMA colocou ainda doze concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em risco máximo de incêndio.