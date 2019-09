Mulher apunhala criança de três anos na cara durante passeio em família | Vídeo

Uma mulher foi detida na Geórgia após apunhalar uma criança, de três anos, no rosto com uma faca.

O crime ocorreu quando a criança passeava com a família numa rua. As imagens foram captadas pelo sistema de videovigilância de uma farmácia e mostram a mulher, de 51 anos, a aproximar-se do menino atacando-o seguidamente.

Depois de desferir um primeiro golpe no rosto da criança, a mulher tenta repetir o ataque, mas a mãe consegue impedi-la. Neste momento, a suspeita tenta também apunhalar a irmã do menino.

A criança acabou por sofrer cortes profundo no nariz e na bochecha e teve de ser submetida a uma cirurgia.

A mulher, cuja identidade é desconhecida da família, fugiu do local, mas acabou por ser detida no dia seguinte ao crime.

Atenção, as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.