Mulher esfaqueada pelo companheiro em Vila Real

Uma mulher, de 33 anos, foi transportada este domingo para o hospital em estado gravem depois de ser esfaqueada pelo companheiro, em Vila Real.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, citada pela TVI24, o homem esfaqueou a vítima com recurso a uma arma branca, num contexto de violência doméstica.

A mulher foi transportada para o Hospital de Vila Real com vários golpes no pescoço.

O alerta foi dado pelas 02h25 deste domingo, No local esteve uma equipa da GNR e outra do INEM.

O homem foi detido pelas autoridades, estando o caso agora sob a alçada da Polícia Judiciária (PJ).