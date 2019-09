Furacão Dorian atinge a categoria máxima

Quase a atingir as Bahamas, nas próximas horas, o furacão Dorian atingiu a categoria máxima. De acordo com o Centro Nacional de Furações dos Estados Unidos, o Dorian alcançou a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, o que representa ventos com uma velocidade de 250 quilómetros por hora e um elevado poder destrutivo.

O furacão deve provocar dois dias de chuvas intensas nas Bahamas e são esperados grandes estragos em edifícios e outras infraestruturas.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro Hubert Minnis pediu aos habitantes das ilhas mais pequenas que se deslocassem para a ilha principal. O objetivo passa por evitar aquela que pode ser uma tempestade “devastadora” e “perigosa”.

A costa altântica dos EUA só deve ser afetada indiretamente, no entanto deixou vários estados em alerta: Florida, Geogia, Carolina do Sul e Carolina do Norte.