80 anos da invasão nazi da Polónia

Hoje foi assinalado o 80º aniversário da invasão nazi da Polónia, em Wielun, pequena vila polaca, onde caíram as primeiras bombas da Segunda Guerra Mundial.

A cerimónia contou com os discursos do Presidente da Polónia, Andrzej Duda, e do seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, e ainda com a presença do vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.

Stenmeier pediu desculpa à Polónia em nome do seu país pela agressão alemã em 1939. A Polónia foi um dos países mais afetados pela Segunda Guerra Mundial.