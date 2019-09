Netanyahu volta a prometer anexar os colonatos na Cisjordânia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou, este domingo, a sua intenção de anexar as áreas onde se encontram os colonatos na Cisjordânia, territórios ocupados pelo seu país à luz da lei internacional.

“Com a ajuda de Deus, vamos estender a soberania judaica a todos os colonatos como parte da terra (biblíca) de Israel, como parte do estado de Israel”, disse Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita já havia feito a mesma promessa nas eleições de abril deste, nas quais não conseguiu formar Governo por não ter maioria no Knesset, Parlamento israelita. Netanyahu faz agora a mesma promessa com as eleições à vista, dia 17 de setembro, tentando puxar os eleitores de extrema-direita para o seu partido: o Likud.