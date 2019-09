Casal morre num despiste em Famalicão

Um casal morreu ao final da tarde deste domingo, devido ao despiste do carro em que seguia, na cidade de Famalicão.

O acidente de viação ocorreu quando as duas vítimas, ambas com cerca de 60 anos, entraram em despiste, na Avenida 9 de julho, tendo embatido contra um poste de iluminação e um muro, com os óbitos a serem declarados no próprio local pelo INEM, que acorreu ao sinistro, tal como as corporações de Bombeiros de Famalicão e dos Famalicenses.

A ocorrência está a ser registada pela Esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão.