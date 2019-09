Jovem de 17 anos desaparece no Rio Minho

Um jovem de 17 anos desapareceu na tarde deste domingo, algures no Rio Minho, durante uma prova de triatlo, estando a ser alvo de buscas de várias entidades de socorro, naquele curso do rio, em Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo.

Numa primeira fase avançaram os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira e a Capitania Polícia Marítima, desde cerca das 16 horas.

A Rádio Vale do Minho adianta que o jovem participava no Triatlo da Amizade, prova que liga as localidades espanhola Tomino (Galiza) à portuguesa de Vila Nova de Cerveira (Minho).

Os atletas teriam de fazer o percurso de 750 metros no rio Minho, num evento organizado pela Câmara de Vila Nova de Cerveira, Concello de Tomiño, Federação Portuguesa de Triatlo, Federacion Galega de Triatlon e Pedal”Arte.

No local do desaparecimento estão 19 operacionais, com o apoio de seis veículos, entre os quais aquáticos, a proceder à operação visando a busca, o resgate e o salvamento do jovem.