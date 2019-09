800 quilos de cocaína descobertos em veleiro perto dos Açores

O Cuerpo Nacional de Polícia, a polícia espanhola, intercetou um veleiro com 800 quilos de cocaína perto do arquipélago dos Açores. De acordo com a agência Lusa, "a embarcação 'Seascape' foi localizada por um navio da Autoridade Tributária e Aduaneira espanhola, que deverá chegar hoje ao porto de Las Palmas de Gran Canaria para uma inspeção detalhada, o que está previsto acontecer às 12:00 locais (a mesma hora em Lisboa)". A direção-geral da polícia espanhola, o delegado do governo das Canárias e os responsáveis pela operação vão divulgar, ainda esta segunda-feira, mais informações a partir do Arsenal Militar de Las Palmas.