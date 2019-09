Diogo Valsassina recria nude de Ana Guiomar na GQ

A capa da GQ protagonizada por Ana Guiomar foi muito elogiada nas redes sociais, não faltaram elogios à fotografia, na qual a atriz aparece despida.

O namorado de longa data Diogo Valsassina, também ator, não quis deixar de assinalar o momento feliz de Ana Guiomar e decidiu recriar a imagem em causa.

"É assim que se faz, Ana Guiomar?", escreveu na legenda da fotografia que partilhou no Instagram, na qual aparece no mesmo cenário do que a namorada e na mesma posição.

Mas ao contrário de Ana Guiomar, o ator não está completamente despido.