Kevin Hart hospitalizado após grave acidente

O ator e comediante Kevin Hart, de 40 anos, ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente de carro, na madrugada de domingo, na famosa Mulholland Highway, na Califórnia.

Kevin Hart terá sofrido "ferimentos graves na coluna" depois do carro onde seguia se ter despistado, acabando por cair numa ravina.

Ao volante do carro, um Plymouth Barracuda 1970, estava Jared Black, amigo do ator, que também sofreu ferimentos graves nas costas. No automóvel estava ainda uma outra passageira, que não terá ficado ferida no acidente.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas, sendo que, segundo a imprensa norte-americana, o condutor foi submetido a um teste de álcool que deu negativo.

Kevin Hart terá conseguido sair do carro acidentado pelo seu próprio pé e chegou a ser levado para casa por um dos seus seguranças, no entanto, mais tarde, deu entrada no hospital.

Questionado pela imprensa, o agente do ator recusou prestar qualquer esclarecimento.