Um cão subnutrido e desidratado e três já cadáveres encontrados em Vinhais

Um homem de 47 anos, residente no concelho de Vinhais, no distrito de Bragança, está acusado de maus tratos a animais. De acordo com informação veiculada pela GNR, o suspeito é proprietário de um canal e, no recinto do mesmo, as autoridades encontraram "três cães já cadáveres e outro com sinais visíveis de maus tratos, estando subnutrido e desidratado". Sublinhe-se que, este último, está a receber tratamento e cuidados veterinários.

A queixa foi feita pela Autoridade Sanitária Veterinária Municipal, que solicitou apoio à GNR, na passada sexta-feira. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.