Irmão de Princesa Diana está a vender elogio fúnebre por 33 euros

O conde fez questão de publicar o texto como livro, com o título 'Earl Spencer's Tribute to Diana, Princess of Wales' e cobra 33 euros para autografá-lo.

"Estou perante vós, hoje, representando o luto de uma família num país que chora. Estamos todos unidos não só para apresentar as nossas condolências mas também pela necessidade de o fazer": foi deste forma que Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, iniciou o seu elogio fúnebre, na Abadia de Westminster, aquando do funeral de Lady Di, a 6 de setembro de 1997.

No entanto, volvidos 22 anos, o conde, de 55, está a lucrar com a tragédia: de acordo com informação veiculada pelo Daily Mail, os visitantes da propriedade de Althorp - lugar onde Diana se encontra enterrada - podem adquirir cópias do elogio na loja de presentes, pagando 30 libras (cerca de 33 euros). Aliás, o conde fez questão de o publicar como livro, com o título 'Earl Spencer's Tribute to Diana, Princess of Wales' e um visitante contou ao tablóide britânico que pediu ao irmão da princesa que assinasse o seu guia da mansão mas este explicou que só autografa os seus livros, por 22 euros, e o elogio por mais 33 euros.

Sublinhe-se que o elogio também se encontra à venda na loja online oficial da casa onde Diana cresceu com os irmãos e, ao comprar produtos na mesma, os utilizadores podem optar por obter uma dedicatória. Althorp esteve aberta entre julho e agosto de forma extraordinária para assinalar o 22º aniversário do fim da vida da 'Princesa do Povo'. Sabe-se que Spencer pretende renovar a Casa Althorp e já está a alugá-la para eventos especiais (como casamentos e eventos da alta sociedade) com o objetivo de angariar dinheiro para as obrar.