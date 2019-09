Jovem despede-se nas redes sociais depois de se perder em trilho e acaba por morrer

Gabriel Pucci, um jovem italiano de 27 anos, morreu enquanto fazia um trilho em Verona, depois de se ter perdido, este sábado.

Ao longo dos relatos que ia fazendo sobre o percurso nas redes sociais, Gabriel partilhou que se havia perdido e chegou mesmo a despedir-se caso algo corresse mal. O jovem acabou por cair de um penhasco e foi encontrado já sem vida.

Através do Instagram, o italiano contou que havia decidido aventurar-se naquele trilho por recomendação da irmã. No entanto, a meio do percurso, decidiu voltar para trás, mas já não conseguia regressar até onde tinha deixado o seu carro.

“No caso de correr mal, peço desculpa a todas as pessoas que magoei...se tudo correr mal, então digo adeus, adeus”, disse o fisioterapeuta, naquele que foi o seu último relato.

Gabriel caiu de um penhasco com cerca de 10 metros de altura. De acordo com a imprensa italiana, este tratava-se de um trilho de dificuldade média, mas o jovem nunca se havia aventurado numa rota deste género.