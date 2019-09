Iva Domingues reage a mensagem da irmã de Ângelo Rodrigues: "Meus amores"

Mariana Rodrigues dedicou uma mensagem emocionada ao irmão Ângelo Rodrigues que continua internado com prognóstico reservado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção grave. Entre as muitas figuras públicas que reagiram à mensagem da jovem está Iva Domingues, a ex-namorada do ator.

“Ensinaste-me a não ter medo de caminhos desconhecidos e, hoje, de novo juntos, a aventura é mais séria mas tu estás preparado para tudo, ditando assim a história da irmã que vê o irmão mais velho como um Herói. Que o vê como um exemplo, como um orgulho e como uma força irredutível. Não temos medo. O amor tem um poder enorme e tu tens tanto amor à tua volta", lia-se na publicação da jovem, que agradeceu também todo o carinho e apoio recebido nesta fase.

A apresentadora não ficou indiferente e deixou um comentário carinhoso na publicação: "Meus amores. Beijo grande", escreveu Iva Domingues.

Segundo as últimas informações, Ângelo Rodrigues já foi transferido para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, um dos três, em Portugal, que tem câmara hiperbárica e que poderá oferecer um novo tratamento ao ator de 31 anos.