Carros. Vendas caem 14,2% em agosto

oram matriculados mais de 16 mil carros em agosto, o que representa uma queda de 14,2% face a igual período do ano passado. Os dados foram avançados pela ACAP e apontam para uma descida do mercado pelo sétimo mês consecutivo.

Desde o início do ano foram colocados em circulação mais de 188 mil novos veículos, o que representou uma diminuição 5% face a igual período do ano passado.

Em agosto foram matriculados em Portugal 12.435 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que se traduziu numa acentuada queda homóloga de 19%. Por outro lado, no período acumulado de janeiro a agosto, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 159.466 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 6,1% relativamente a igual período de 2018.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou, no oitavo mês de 2019, uma evolução positiva de 14,6% face ao mês homólogo do ano anterior, tendo ascendido a 3.293 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 25.446 unidades, o que representou um acréscimo de 1,4% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em agosto de 2019 verificou-se uma forte queda de 31,2% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 307 veículos desta categoria. Nos primeiros oito meses de 2019 as matrículas totalizaram 3.602 unidades, o que representou uma evolução positiva de 5,9% em relação ao período homólogo de 2018.