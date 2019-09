Imagens mostram violência do furacão Dorian nas Bahamas

O furacão Dorian atingiu o arquipélago das Bahamas na categoria máxima, levando à retirada de milhares de pessoas para abrigos e deixando um enorme rasto de destruição.

Nas redes sociais várias foram as imagens partilhadas que mostram a violência do furacão, que se dirige agora para os Estados Unidos.

De acordo com a Cruz Vermelha, cerca de 13 mil casas foram total ou parcialmente destruídas nas Bahamas e as fortes chuvas provocaram grandes inundações.

Até ao momento há apenas registo de uma morte, uma criança de oito anos que morreu afogada durante uma enchente.

Veja as imagens

Video from Freeport, Bahamas. #Dorian is traveling west at 1mph... unreal pic.twitter.com/8n7qj92cwK