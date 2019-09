Buscas por jovem triatleta desaparecido no rio Minho vão ser alargadas

Esta manhã, as buscas com recurso a sonares da Marinha portuguesa e espanhola não obtiveram resultados

As buscas pelo triatleta, de 23 anos, que no último domingo desapareceu no Rio Minho vão ser alargadas.

Esta segunda-feira, o comandante da Capitania de Caminha, em declarações à SIC Notícias, anunciou que as buscas pelo jovem, que desapareceu durante uma prova de triatlo, vão ser estendidas para uma área de 200 metros.

Nas buscas, que envolvem vários meios portugueses e espanhóis, está também envolvida a Força Aérea Portuguesa.

O jovem participava no Triatlo da Amizade, prova que liga as localidades espanhola Tomino (Galiza) à portuguesa de Vila Nova de Cerveira (Minho).

Os atletas teriam de fazer o percurso de 750 metros no rio Minho, num evento organizado pela Câmara de Vila Nova de Cerveira, Concello de Tomiño, Federação Portuguesa de Triatlo, Federacion Galega de Triatlon e Pedal”Arte.