Assassina ex-mulher à facada e morre em acidente de carro ao fugir com a filha

Depois de matar a ex-mulher, suspeito fugiu de carro com a filha de ambos

Um homem morreu na sequência de um acidente de carro quando estava a fugir com a filha, depois de matar a ex-mulher à facada, no norte de Goiás, no Brasil.

De acordo com o G1, Wanderson Souza matou a ex-mulher esta quinta-feira à noite, três dias depois de a vítima obter uma ordem de proteção contra o mesmo.

Depois de ignorar a restrição e assassinar a mulher, o homem fugiu de carro com a filha de ambos.

O suspeito estaria a fugir para casa dos pais quando chocou com um camião. Wanderson Souza ainda foi transportado para o hospital depois de ser desencarcerado, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A criança, de cinco anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros. Encontra-se agora ao cuidado de familiares.