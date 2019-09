Sporting vende Thierry Correia ao Valencia

É oficial: Thierry Correia deixa o Sporting e reforça o Valencia de Gonçalo Guedes.

Os leões informaram que chegaram a acordo com o emblema espanhol para a transferência a título definitivo do jogador num negócio que rende 12 milhões de euros ao clube de Alvalade.

O lateral somou sete partidas pela equipa principal, e tinha sido primeira opção esta época uma vez que Rosier e Ristovski se encontravam lesionados no arranque de temporada.

10 anos de dedicação a uma casa que será sempre tua 👏



Boa sorte, @ThierryRendall.



— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 2, 2019

Leia o comunicado na íntegra:

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Valencia CF para a transferência a título definitivo do jogador Thierry Correia pelo valor fixo de 12.000.000 € (doze milhões de euros). A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Thierry Correia".