Segunda Circular com duas vias cortadas junto ao Estádio da Luz após acidente

Colisão ocorreu no sentido Sintra-Lisboa

Uma colisão entre dois carros na Segunda Circular, registado esta terça-feira de manhã, está a provocar longas filas de trânsito na Segunda Circular, junto ao Estádio da Luz, no sentido Sintra-Lisboa, tendo sido cortadas duas das três faixas, que entretanto já foram reabertas.

O acidente fez duas vítimas, dois homens de 37 e 47 anos, que foram levadas para o Hospital de Santa Maria com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 5h18, e às 7h30 as duas vias que tinham sido temporariamente cortadas foram reabertas ao trânsito, que no entanto ainda circula com alguma lentidão.

Para o local foram mobilizados 15 operacionais e cinco veículos.