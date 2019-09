Prisão preventiva para homem que matou amigo com golpe de navalha no pescoço

Um homem, de 48 anos, foi detido pela presumível autoria de um crime de homicídio. De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária, os alegados factos criminosos terão ocorrido em Lajeosa, Oliveira do Hospital.

O suspeito, num "quadro de alcoolemia, envolveu-se numa discussão fútil com a vítima e, munindo-se de uma navalha que trazia no bolso, desferiu um golpe no pescoço de vítima". Sabe-se que o amigo do criminoso conseguiu refugiar-se na sua habitação, estando já gravemente ferido, sita em frente ao local onde ocorreram os factos, e morreu na mesma.

O indivíduo foi presente a primeiro interrogatório judicial e encontra-se em prisão preventiva.