Escolas do primeiro ciclo de Torres Vedras ensinam crianças a andar de bicicleta

A partir deste novo ano letivo, as escolas do primeiro ciclo de Torres Vedras ensinarão as crianças a andar de bicicleta. O objetivo é promover o uso de transportes amigos do ambiente, principalmente naquilo que diz respeito às deslocações entre a casa e a escola. Recorde-se que, já no passado mês de abril, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) deu início ao programa 'Lisboa sem rodinhas!' que visou também as crianças do primeiro ciclo e está a decorrer em 12 escolas, chegando a mais de 800 alunos.

Segundo o site oficial da CML, o programa "tem como objectivo que todas as crianças, que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico das escolas públicas de Lisboa, aprendam a andar de bicicleta, procurando também sensibilizar para uma mobilidade sustentável e para os modos activos, incluindo o uso da bicicleta no dia-a-dia" sendo que esta ideia foi integrada no Programa de Apoio à Educação Física Curricular. Composta por seis aulas de 45 minutos ao longo de três semanas, durante o projeto-piloto, o programa arrancou nas seguintes instituições: EB do Parque das Nações, EB Vasco da Gama, EB Lumiar, EB Luz Carnide, EB São Vicente e EB Manuel Sérgio. Fazem ainda parte do piloto a EB 1 São João de Deus, EB Dom Luis da Cunha, EB1 Telheiras, EB Moinhos do Restelo, EB Prista Monteiro e EB Caselas. Esta atividade foi desenvolvida pela CML em parceria com a EMEL, a Federação Portuguesa de Ciclismo e os clubes da cidade que desenvolvem o ciclismo nos seus planos de atividades.