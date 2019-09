Detido suspeito do homicídio de empresário encontrado morto dentro de casa em Sintra

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, um homem, de 24 anos, suspeito de ter matado à facada José Manuel Costa, empresário de marketing e fundador da consultora de comunicação GCI, cujo corpo foi encontrado no passado dia 13 de agosto, no concelho de Sintra, no interior da sua habitação.

O suspeito era conhecido da vítima e, após uma altercação entre ambos, desferiu-lhe vários golpes de arma branca em zonas corporais vitais, segundo a Polícia judiciária.

O homem terá abandonado o país após alegadamente ter cometido o crime, tendo regressado a Portugal nos últimos dias, o que permitiu às autoridades deterem-no.

O detido será em breve presente a primeiro interrogatório judicial, após o qual lhe serão aplicadas as medidas de coação adequadas.