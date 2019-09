Explosão em Antuérpia provoca colapso de três edifícios

Uma forte explosão provocou esta terça-feira o colapso de três edifícios nos subúrbios de Antuérpia, na Bélgica. Segundo declarações das autoridades, várias pessoas ficaram feridas e algumas ainda estão presas nos edifícios.

A explosão ocorreu por volta do 12h30, segundo o Brusssels Time. Os bombeiros já conseguiram resgatar duas pessoas dos escombros dos prédios, ambas em, estado grave, no seguimento da operação de resgate. As autoridades acreditam que ainda se encontram mais pessoas entre os escombros dos edifícios.

Perto do local existe uma escola primária que já foi evacuada.

em atualização