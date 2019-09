Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes aventuram-se novamente na paternidade

Vou fazê-lo outra vez! Ser Pai é a coisa mais inquietante que faço na vida. Inquietante plo mundo que nos rodeia. Inquietante plo mistério de conduzir um novo ser neste mundo, na esperança de fazer diferente. Há uma Música do José Mário Branco: "Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porquê, não sei Mas sei Que essa coisa é que é linda" ...e mais um bom prenúncio: é Mulher!😊 (o q me assusta mesmo é a quantidade de frascos que vou ter na Casa de banho)😱 @paulaloboantunes ❤

