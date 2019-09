Itziar Ituño e Esther Acebo. Atrizes de 'La Casa de Papel' marcarão presença na Comic Con

Recorde-se que Ituño esteve na edição do último dia 9 de julho d'O Programa da Cristina, na SIC, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

"Alguém pediu 'Casa de Papel' na Comic Con Portugal? Pedido concretizado!!". Foi desta forma que a página oficial daquele que se autointitula de "maior festival de cultura pop" anunciou a presença das atrizes espanholas Itziar Ituño e Esther Acebo, nos dias 12 e 13 de setembro do evento.

Sublinhe-se que as artistas, que desempenham as personagens Lisboa e Estocolmo, respetivamente, na série, estarão disponíveis para painéis Q&A (question&answer) com os fãs, sessões de autógrafos e fotografias. Recorde-se que Ituño esteve na edição do último dia 9 de julho d'O Programa da Cristina, na SIC, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.