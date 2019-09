Adolescente mata brutalmente pai, madrasta e irmãos

Um adolescente de 14 anos, residente na cidade de Elkmont - no estado norte-americano do Alabama - matou cinco familiares (o pai, a madrasta e os três irmãos) esta terça-feira de manhã. De seguida, contactou as autoridades, explicou que tinha havido um tiroteio na sua habitação mas, poucos minutos depois, admitiu que tinha sido o autor dos factos criminosos. Numa primeira instância, foram encontrados os cadáveres de um adulto e de dois menores e outro adulto e uma criança foram hospitalizados com ferimentos graves, contudo, nenhum das vítimas sobreviveu.

Stephen Young, procurador do condado de Limestone, esclareceu que o jovem, nos primeiros segundos da chamada, contou à operadora que estava no andar de cima da residência quando ouviu disparos. Posteriormente, adiantou que, após a confissão, o criminoso ajudou a polícia a encontrar uma pistola de calibre 9mm que tinha escondido num terreno próximo.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition.