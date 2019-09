Homem desaparecido em São Miguel encontrado com vida no mar

Um homem, desaparecido desde o final da tarde desta segunda-feira, foi encontrado esta terça-feira com vida, no mar, a uma milha a sul do ilhéu de São Roque, em São Miguel.

De acordo com o capitão do Porto de Ponta Delgada, Vieira Branco, citado pela agência Lusa, "o homem de 36 anos foi avistado no mar pelas 11h50 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) por uma embarcação de vela" que alertou posteriormente a autoridade marítima.

"Hoje de manhã foram encontrados pertences do homem que indiciavam a possibilidade de este estar na zona da Praia das Milícias", explicou.

"O homem estava consciente, mas foi transportado para o Hospital de Ponta Delgada", acrescentou a mesma fonte.

O desaparecimento do homem foi comunicado por familiares, no final da tarde desta segunda-feira, à PSP de Rabo de Peixe, levando à realização de buscas.