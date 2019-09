Jovem abandonou dois cães em quarto trancado sem higiene e alimentação

Um homem de 24 anos foi identificado, através do Posto Territorial de Barcelos do Comando Territorial de Braga, por maus tratos a dois animais de companhia. De acordo com uma nota publicada no site oficial da GNR, "após uma denúncia, a dar conta de dois cães abandonados e fechados numa residência, os militares deslocaram-se ao local, sem que conseguissem ver os animais, uma vez que o edifício se encontrava trancado" e, deste modo, foi cumprido um mandado de busca domiciliária. Este culminou na recuperação de dois cães subnutridos que estavam abandonados há alguns dias no interior de um quarto sem quaisquer condições de higiene e sem alimentação. Os animais foram recolhidos e entregues a uma família de acolhimento temporário.

A GNR colaborou com a Câmara Municipal de Barcelos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Barcelos.