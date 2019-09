Mulher de Kevin Hart fala pela primeira vez após aparatoso acidente

No último domingo, Kevin Hart sofreu um acidente de carro que o deixou gravemente ferido.

Depois de ser conhecido que o ator, de 40 anos, foi submetido a uma cirurgia à coluna e que deverá ficar internado mais alguns dias, a sua mulher, Eniko Parrish, quebrou o silêncio sobre o assunto e deu alguns detalhes sobre o estado de saúde do também humorista.

“Ele vai ficar bem, graças a Deus. Ele está bem, está acordado e a falar”, afirmou em declarações ao TMZ.

Recorde-se que o ator ficou gravemente ferido depois de um acidente de carro na famosa Mulholland Highway, na Califórnia.

Kevin Hart terá sofrido "ferimentos graves na coluna" depois do carro onde seguia se ter despistado, acabando por cair numa ravina.

Ao volante do carro, um Plymouth Barracuda 1970, estava Jared Black, amigo do ator, que também sofreu ferimentos graves nas costas. No automóvel estava ainda uma outra passageira, que não terá ficado ferida no acidente.